Milano
13:44
45.690
+0,04%
Nasdaq
8-gen
25.507
-0,57%
Dow Jones
8-gen
49.266
+0,55%
Londra
13:44
10.098
+0,53%
Francoforte
13:44
25.229
+0,40%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 14.01
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
Migliori e peggiori
,
In breve
09 gennaio 2026 - 09.50
Apprezzabile rialzo per la
banca francese
, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Bnp Paribas
+3,37%
