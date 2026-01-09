Milano 13:44
45.690 +0,04%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:44
10.098 +0,53%
Francoforte 13:44
25.229 +0,40%

Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
Apprezzabile rialzo per la banca francese, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
Condividi
```