Milano 14:15
44.238 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:15
9.704 -0,49%
Francoforte 14:15
24.146 -0,35%

Parigi: andamento negativo per Thales

Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che presenta una flessione del 2,20% sui valori precedenti.
