Milano 13:15
45.675 -0,17%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:15
10.057 -0,65%
Francoforte 13:15
25.043 +0,60%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

In ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,04% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 59,76. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61,55. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 58,99.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
