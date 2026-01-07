Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
In ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,04% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 59,76. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61,55. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 58,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)