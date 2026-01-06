Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo dell'1,65%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,39. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,17.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)