Milano 17:30
45.338 +1,96%
Nasdaq 17:34
25.087 +1,48%
Dow Jones 17:34
48.816 +0,65%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:30
24.216 +1,79%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni guadagna l'1,42% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 409,5 punti.
Condividi
```