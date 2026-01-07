Londra: scambi al rialzo per Vodafone

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico telefonico
, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vodafone
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso telefonico inglese
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Vodafone
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,035 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,018. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,052.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)