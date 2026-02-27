Londra: calo per Vodafone

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico telefonico
, che presenta una flessione del 2,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Vodafone
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso telefonico inglese
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,151 sterline. Primo supporto visto a 1,106. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)