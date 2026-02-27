Milano 13:02
47.461 +0,07%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:02
10.891 +0,41%
Francoforte 13:00
25.317 +0,11%

Londra: calo per Vodafone

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico telefonico, che presenta una flessione del 2,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Vodafone rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso telefonico inglese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,151 sterline. Primo supporto visto a 1,106. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
