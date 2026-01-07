Londra: scambi in positivo per RELX

(Teleborsa) - Avanza il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di RELX
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,58 sterline e primo supporto individuato a 31,04. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,11.
