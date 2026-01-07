Milano 13:28
Londra: scambi in positivo per RELX

(Teleborsa) - Avanza il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di RELX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,58 sterline e primo supporto individuato a 31,04. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,11.

