Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:40
25.797 +0,61%
Dow Jones 18:40
49.361 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: exploit di MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,66%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 164 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 171. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 177,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
