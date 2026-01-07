New York: in bella mostra Valero Energy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di etanolo
, che mostra una salita bruciante del 4,78% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Valero Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,31%, rispetto a +0,72% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo di Valero Energy
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 188,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 184,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 192,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)