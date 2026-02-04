Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:40
24.896 -1,75%
Dow Jones 20:40
49.397 +0,32%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: perdite consistenti per Constellation Energy

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per Constellation Energy
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, che passa di mano in perdita dell'8,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Constellation Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 238,3 USD. Prima resistenza a 261,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 230,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```