New York: perdite consistenti per Constellation Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita
, che passa di mano in perdita dell'8,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Constellation Energy
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 238,3 USD. Prima resistenza a 261,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 230,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)