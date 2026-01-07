New York: senza freni Incyte

società biofarmaceutica americana

S&P-500

Incyte

indice del basket statunitense

Incyte

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,26%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,43%, rispetto a +0,93% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 112,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 108,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 116,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)