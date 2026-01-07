Milano 17:35
New York: senza freni Incyte
(Teleborsa) - Grande giornata per la società biofarmaceutica americana, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,26%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Incyte mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,43%, rispetto a +0,93% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Incyte rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 112,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 108,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 116,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
