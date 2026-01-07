Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su Honeywell International

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali, che passa di mano con un calo del 2,55%.

Il trend di Honeywell International mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Honeywell International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 204,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 197,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 210,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
