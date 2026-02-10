Borsa New York prosegue in moderato rialzo. Dow tiene oltre 50mila punti

S&P Global

(Teleborsa) -, con il Dow Jones che resta ancorato oltre la soglia dei 50mila punti, mentre l'attenzione si concentra sulle trimestrali uscite oggi -- e su alcuni dati macro diffusi prima dell'avvio delle contrattazioni.L'attenzione si è concentrata soprattutto sul, che non hanno evidenziato variazioni significative, confermando ladei consumi. Un dato che non depone a favore di unin salute, alla vigilia della pubblicazione del Job Report. Fra i dati più attesi della settimana anche quello sull', in uscita venerdì, che verrà attentamente valutato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria.A New York, ilavanza a 50.395 punti (+0,52%), proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre rimane ai nastri di partenza l'(+0,19%), che si posiziona a 6.978 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,01%).(+1,62%),(+1,23%) e(+0,98%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,62%),(-0,60%) e(-0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,76%),(+2,42%),(+2,01%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Al top tra i, si posizionano(+15,40%),(+8,93%),(+8,53%) e(+5,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,04%.Sensibili perdite per, in calo del 5,52%.In apnea, che arretra del 5,42%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,87%.