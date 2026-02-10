Borsa New York prosegue in moderato rialzo. Dow tiene oltre 50mila punti

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi senza scossoni
, con il Dow Jones che resta ancorato oltre la soglia dei 50mila punti, mentre l'attenzione si concentra sulle trimestrali uscite oggi - S&P Global
, Coca-Cola
, Spotify
e Hasbro
- e su alcuni dati macro diffusi prima dell'avvio delle contrattazioni.
L'attenzione si è concentrata soprattutto sul dato delle vendite al dettaglio
, che non hanno evidenziato variazioni significative, confermando la stagnazione
dei consumi. Un dato che non depone a favore di un mercato del lavoro
in salute, alla vigilia della pubblicazione del Job Report. Fra i dati più attesi della settimana anche quello sull'inflazione
, in uscita venerdì, che verrà attentamente valutato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria.
A New York, il Dow Jones
avanza a 50.395 punti (+0,52%), proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(+0,19%), che si posiziona a 6.978 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,08%); sulla stessa linea, sulla parità l'S&P 100
(+0,01%). Utilities
(+1,62%), materiali
(+1,23%) e beni di consumo secondari
(+0,98%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-0,62%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,60%) e finanziario
(-0,58%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Walt Disney
(+2,76%), Home Depot
(+2,42%), Nike
(+2,01%) e Honeywell International
(+1,86%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Coca Cola
, che continua la seduta con -1,97%.
Calo deciso per Amgen
, che segna un -1,79%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Datadog
(+15,40%), Marriott International
(+8,93%), Shopify
(+8,53%) e Axon Enterprise
(+5,39%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital
, che ottiene -7,04%.
Sensibili perdite per Seagate Technology
, in calo del 5,52%.
In apnea Monolithic Power Systems
, che arretra del 5,42%.
Tonfo di Intel
, che mostra una caduta del 4,87%.