Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 19:24
25.246 -0,09%
Dow Jones 19:24
50.277 +0,28%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Borsa New York prosegue in moderato rialzo. Dow tiene oltre 50mila punti

Commento, Finanza
Borsa New York prosegue in moderato rialzo. Dow tiene oltre 50mila punti
(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi senza scossoni, con il Dow Jones che resta ancorato oltre la soglia dei 50mila punti, mentre l'attenzione si concentra sulle trimestrali uscite oggi - S&P Global, Coca-Cola, Spotify e Hasbro - e su alcuni dati macro diffusi prima dell'avvio delle contrattazioni.

L'attenzione si è concentrata soprattutto sul dato delle vendite al dettaglio, che non hanno evidenziato variazioni significative, confermando la stagnazione dei consumi. Un dato che non depone a favore di un mercato del lavoro in salute, alla vigilia della pubblicazione del Job Report. Fra i dati più attesi della settimana anche quello sull'inflazione, in uscita venerdì, che verrà attentamente valutato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria.

A New York, il Dow Jones avanza a 50.395 punti (+0,52%), proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (+0,19%), che si posiziona a 6.978 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,08%); sulla stessa linea, sulla parità l'S&P 100 (+0,01%).

Utilities (+1,62%), materiali (+1,23%) e beni di consumo secondari (+0,98%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-0,62%), beni di consumo per l'ufficio (-0,60%) e finanziario (-0,58%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt Disney (+2,76%), Home Depot (+2,42%), Nike (+2,01%) e Honeywell International (+1,86%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Coca Cola, che continua la seduta con -1,97%.

Calo deciso per Amgen, che segna un -1,79%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Datadog (+15,40%), Marriott International (+8,93%), Shopify (+8,53%) e Axon Enterprise (+5,39%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital, che ottiene -7,04%.

Sensibili perdite per Seagate Technology, in calo del 5,52%.

In apnea Monolithic Power Systems, che arretra del 5,42%.

Tonfo di Intel, che mostra una caduta del 4,87%.
Condividi
```