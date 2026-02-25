Milano
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 13.31
Londra: si concentrano le vendite su Croda International
Migliori e peggiori
,
In breve
25 febbraio 2026 - 13.00
Sottotono la
società chimica inglese
, che passa di mano con un calo del 2,18%.
Titoli e Indici
