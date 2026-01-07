Milano 13:32
PALLADIUM del 6/01/2026

Finanza
PALLADIUM del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,83%.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.901,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.685,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.118,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
