PALLADIUM del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,83%.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.901,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.685,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.118,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)