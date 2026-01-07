Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:43
25.805 +0,65%
Dow Jones 18:43
49.358 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Pesante sul mercato di New York Skyworks Solutions

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni, che passa di mano in perdita del 9,96%.

La tendenza ad una settimana di Skyworks Solutions è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Skyworks Solutions rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,91 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,48. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,34.

