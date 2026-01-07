Pesante sul mercato di New York Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni
, che passa di mano in perdita del 9,96%.
La tendenza ad una settimana di Skyworks Solutions
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Skyworks Solutions
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,91 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,48. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)