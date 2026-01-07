Milano
17:35
45.559
-0,43%
Nasdaq
18:44
25.811
+0,67%
Dow Jones
18:44
49.371
-0,18%
Londra
17:35
10.048
-0,74%
Francoforte
17:35
25.122
+0,92%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 19.01
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 gennaio 2026 - 15.00
Giornata negativa per il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che continua la seduta a 71.684,74 punti, in calo dell'1,22%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
-1,86%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto