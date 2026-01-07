Milano 13:39
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:39
10.057 -0,65%
Francoforte 13:39
25.022 +0,52%

Finanza
PLATINUM del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Ottima performance per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in rialzo attestandosi a 2.442,5.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2.571,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2.183,8. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2.959,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
