PLATINUM del 9/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,59%.

Il quadro tecnico del platino segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2.069, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2.199,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2.014,5.


