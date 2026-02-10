PLATINUM del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,59%.
Il quadro tecnico del platino segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2.069, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2.199,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2.014,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)