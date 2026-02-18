Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

PLATINUM del 17/02/2026

Finanza
PLATINUM del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Affonda sul mercato il metallo bianco-argenteo, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,64%.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.992,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.055,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.971,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
