Francoforte: risultato positivo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in utile del 2,77% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rheinmetall AG rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Rheinmetall AG è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.901,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.847,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.954,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
