Francoforte: risultato positivo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che tratta in utile del 2,77% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rheinmetall AG
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Rheinmetall AG
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.901,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.847,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.954,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)