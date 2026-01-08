Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:18
25.489 -0,64%
Dow Jones 18:18
49.299 +0,62%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy

Scambia in profit il produttore americano di petrolio e gas naturale, che lievita del 2,99%.
