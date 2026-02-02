New York: in calo Diamondback Energy

produttore americano di petrolio e gas naturale

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,69%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 160,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 157,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 163,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)