New York: in forte denaro Northrop Grumman

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa
, che scambia in rialzo del 10,03%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Northrop Grumman
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,35%, rispetto a +1,14% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Northrop Grumman
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Northrop Grumman
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 646,2 USD. Primo supporto a 616,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 597,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)