Migliori e peggiori
New York: in forte denaro Northrop Grumman
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che scambia in rialzo del 10,03%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Northrop Grumman mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,35%, rispetto a +1,14% dell'indice del basket statunitense).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Northrop Grumman. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Northrop Grumman evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 646,2 USD. Primo supporto a 616,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 597,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
