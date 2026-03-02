Milano 17:28
Migliori e peggiori
New York: preme sull'acceleratore Northrop Grumman
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che mostra una salita bruciante del 4,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Northrop Grumman evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Northrop Grumman rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Northrop Grumman è in rafforzamento con area di resistenza vista a 760,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 744,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 776,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
