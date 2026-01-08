Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:20
25.497 -0,61%
Dow Jones 18:20
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: risultato positivo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che guadagna bene, con una variazione del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Axon Enterprise rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 643,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 632,1. L'equilibrata forza rialzista di Axon Enterprise è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 655.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
