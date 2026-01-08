Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su Nvidia

(Teleborsa) - Pressione sul chipmaker, che tratta con una perdita del 2,14%.

Lo scenario su base settimanale di Nvidia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, la società di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 188,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 193,4.

