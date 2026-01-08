New York: si concentrano le vendite su Nvidia

(Teleborsa) - Pressione sul chipmaker
, che tratta con una perdita del 2,14%.
Lo scenario su base settimanale di Nvidia
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, la società di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 188,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 193,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)