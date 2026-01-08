Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 9:00
9.997 -0,51%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Oro: 4.436,04 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.436,04 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.436,04 dollari l'oncia (-0,46%) alle 08:30.
Condividi
```