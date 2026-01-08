Pesante sul mercato di New York Teleflex

produttore di dispositivi medici monouso

S&P-500

Teleflex

indice del basket statunitense

Teleflex

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 13,13% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 113,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 107,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 120,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)