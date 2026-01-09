Milano 13:39
45.677 +0,01%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:39
10.098 +0,53%
Francoforte 13:38
25.232 +0,42%

GOLD dell'8/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Piccolo spunto rialzista per il metallo giallo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,47%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4.537,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.374. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4.701.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
