Milano 13:42
45.681 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:42
10.098 +0,53%
Francoforte 13:42
25.226 +0,39%

PALLADIUM dell'8/01/2026

Finanza
PALLADIUM dell'8/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Apprezzabile rialzo per il metallo prezioso, in guadagno dell'1,35% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.850,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.660,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.040,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
