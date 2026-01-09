PALLADIUM dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Apprezzabile rialzo per il metallo prezioso, in guadagno dell'1,35% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.850,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.660,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.040,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)