Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moltiply Group

(Teleborsa) - Avanza il broker online per i mutui alle famiglie, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,75%, rispetto a +2,85% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di medio periodo di Moltiply Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 36,38 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 37,28, mentre il primo supporto è stimato a 35,48.

