Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moltiply Group

(Teleborsa) - Avanza il broker online per i mutui alle famiglie
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Moltiply Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,75%, rispetto a +2,85% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di medio periodo di Moltiply Group
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 36,38 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 37,28, mentre il primo supporto è stimato a 35,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)