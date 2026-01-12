Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:20
25.821 +0,21%
Dow Jones 20:20
49.506 0,00%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: in calo Intuitive Surgical

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Intuitive Surgical
Rosso per il produttore di attrezzature sanitarie, che sta segnando un calo del 2,88%.
Condividi
```