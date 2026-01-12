New York: rally per Enphase Energy

(Teleborsa) - Effervescente la società di tecnologia energetica americana
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,39%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Enphase Energy
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Enphase Energy
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,91 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,64. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)