Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:22
25.823 +0,22%
Dow Jones 20:22
49.517 +0,03%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: rally per Enphase Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente la società di tecnologia energetica americana, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,39%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Enphase Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Enphase Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,91 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,64. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
