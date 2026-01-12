Milano 11:55
45.668 -0,11%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:55
10.124 -0,01%
Francoforte 11:55
25.326 +0,25%

PALLADIUM del 9/01/2026

Finanza
PALLADIUM del 9/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,94%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.861,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.744,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.978,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```