PALLADIUM del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,94%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.861,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.744,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.978,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)