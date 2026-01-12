Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:29
25.831 +0,25%
Dow Jones 20:29
49.509 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Piazza Affari: violenta contrazione per Moltiply Group

Piazza Affari: violenta contrazione per Moltiply Group
Si muove in perdita il broker online per i mutui alle famiglie, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,22% sui valori precedenti.
