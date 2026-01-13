Francoforte: andamento negativo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Composto ribasso per Rational Aktiengesellschaft
, in flessione del 2,26% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Rational Aktiengesellschaft
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Rational Aktiengesellschaft
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 682 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 664. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 700.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)