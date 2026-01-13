Milano 14:13
Francoforte: andamento negativo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Composto ribasso per Rational Aktiengesellschaft, in flessione del 2,26% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Rational Aktiengesellschaft rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Rational Aktiengesellschaft è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 682 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 664. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 700.

