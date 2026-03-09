Milano 17:35
Francoforte: calo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Rational Aktiengesellschaft, che presenta una flessione del 3,38% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Rational Aktiengesellschaft è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Rational Aktiengesellschaft mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 650 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 664. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 643,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
