Francoforte: calo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Rational Aktiengesellschaft
, che presenta una flessione del 3,38% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Rational Aktiengesellschaft
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Rational Aktiengesellschaft
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 650 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 664. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 643,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)