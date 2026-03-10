Milano 13:38
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Seduta positiva per Rational Aktiengesellschaft, che avanza bene del 2,71%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Rational Aktiengesellschaft rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Rational Aktiengesellschaft segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 669,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 687,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 657,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
