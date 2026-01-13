Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: scambi al rialzo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che avanza bene del 2,01%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Axon Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,01%, rispetto a +1,09% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Tecnicamente, Axon Enterprise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 654,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 629,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 679,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
