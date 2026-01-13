New York: scambi al rialzo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che avanza bene del 2,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Axon Enterprise
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,01%, rispetto a +1,09% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Tecnicamente, Axon Enterprise
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 654,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 629,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 679,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)