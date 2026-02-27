Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 21:08
24.876 -0,63%
Dow Jones 21:08
48.820 -1,37%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: scambi in positivo per United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per United Health
Bene la big delle assicurazioni sanitarie, con un rialzo del 2,26%.
Condividi
```