Milano 9:14
45.675 -0,12%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:14
10.147 +0,06%
25.398 -0,03%

PALLADIUM del 12/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 1.886,5.

Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.934,3. Rischio di discesa fino a 1.790,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2.077,8.


