Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:39
25.790 +0,01%
Dow Jones 18:39
49.292 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Vola a New York Revvity

Migliori e peggiori
Vola a New York Revvity
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,75%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Revvity evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Revvity rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Revvity è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 114,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 110,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 118,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```