Vola a New York Revvity

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica
, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,75%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Revvity
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Revvity
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Revvity
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 114,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 110,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 118,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)