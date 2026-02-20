Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 20:02
25.053 +1,03%
Dow Jones 20:02
49.611 +0,44%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Vola a New York eBay

(Teleborsa) - Effervescente la società di commercio globale, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di eBay più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di eBay ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 89,63 USD. Supporto a 85,66. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 93,6.

