Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Piccolo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,22%.
Tecnicamente, l'Eurostoxx 50 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.072, mentre il supporto più immediato si intravede a 5.946. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.197.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)