Milano 9:41
45.675 +0,33%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:41
10.166 +0,29%
25.421 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Piccolo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,22%.

Tecnicamente, l'Eurostoxx 50 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.072, mentre il supporto più immediato si intravede a 5.946. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.197.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
