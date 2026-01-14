Milano
17:35
45.647
+0,27%
Nasdaq
21:33
25.451
-1,13%
Dow Jones
21:33
49.147
-0,09%
Londra
17:35
10.184
+0,46%
Francoforte
17:35
25.286
-0,53%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 21.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in bella mostra Accenture
New York: in bella mostra Accenture
Migliori e peggiori
,
In breve
14 gennaio 2026 - 20.00
Brillante rialzo per la
società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.
Condividi
Leggi anche
New York: amplia il rialzo Accenture
Accenture acquista l'italiana Cabel Industry per crescere nei servizi alle banche
Accenture acquisisce la britannica Faculty per ampliare soluzioni AI
New York: in bella mostra United Rentals
Titoli e Indici
Accenture
+4,72%
Altre notizie
Accenture acquisirà la maggioranza di DLB per rafforzarsi in ambito data center end-to-end
New York: in bella mostra Constellation Brands
New York: in bella mostra Chipotle Mexican Grill
New York: in bella mostra Micron Technology
Accenture, ricavi 1Q26 in crescita al top della guidance aziendale, confermate stime EPS rettificato FY26
Eventi e scadenze del 18 dicembre 2025
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto