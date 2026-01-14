Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 21:33
25.451 -1,13%
Dow Jones 21:33
49.147 -0,09%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

New York: in bella mostra Accenture

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra Accenture
Brillante rialzo per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.
Condividi
```