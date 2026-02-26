Milano 17:35
New York: in acquisto Accenture

(Teleborsa) - Effervescente la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,25%.

La tendenza ad una settimana di Accenture è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 196,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 208,8. Il peggioramento di Accenture è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 188,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
