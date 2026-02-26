New York: in acquisto Accenture

società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing

Accenture

S&P-500

Accenture

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,25%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 196,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 208,8. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 188,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)