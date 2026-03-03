New York: scambi negativi per Boeing

(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'aereonautica
, che sta segnando un calo del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Boeing
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gigante aerospaziale statunitense
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 221,9 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 227,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 218,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)