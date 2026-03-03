New York: scambi negativi per Boeing

colosso dell'aereonautica

Dow Jones

Boeing

indice americano

gigante aerospaziale statunitense

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,10%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 221,9 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 227,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 218,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)