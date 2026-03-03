Milano 17:35
New York: scambi negativi per Boeing

New York: scambi negativi per Boeing
(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'aereonautica, che sta segnando un calo del 2,10%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Boeing rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gigante aerospaziale statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 221,9 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 227,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 218,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
