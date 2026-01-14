Milano 16:05
Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,58%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di MicroStrategy Incorporated rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 194,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 180,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 207,3.

