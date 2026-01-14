New York: ingrana la marcia MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di MicroStrategy Incorporated
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 194,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 180,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 207,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)